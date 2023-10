Casertana – Avellino | Cangelosi sul derby di stasera | “Mi aspetto il famoso Cuore oltre l’Ostacolo”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Caserta (Alfredo Stella). Ancore poche ore e sarà. Riflettori del Pinto accesi su, dal match dagli antichi e dal rispetto reciproco tra le due tifoserie. Il gemellaggio che lega le due curve darà vita ad una serata di vero sport sugli spalti. Ma in campo sarà comunque battaglia. I tre punti in palio occorrono ad entrambe le squadre. Inutile dire che vincendo i rossoblù farebbero un importante balzo in avanti superando in classifica gli stessi cugini avellinesi. Una partita carica di aspettative, dunque, sul fronte rossoblù, pur consapevoli della oggettiva forza dell’avversario. Si prevede un ulteriore sold out con uno stadio stracolmo: “Giocare davanti ad un pubblico così mette ulteriori stimoli – ha esordito– così come è stato nelcontro il Benevento. Dopo ...

Da una parte, i rossoblù reduci dalla pesante sconfitta rimediata sul campo dell'(4 - 1) dopo la vittoria interna con il Monterosi (1 - 0) e il pareggio con la(1 - 1). Dall'altro ...

Nel girone C va in scena il derby campano Casertana-Avellino. Gli uomini di Cangelosi si presentano all’appuntamento con ben 5 pareggi in 7 partite, l’ultimo dei quali ottenuto in rimonta in casa del ...Ben più convincente la prova degli irpini di Michele Pazienza, che per la seconda volta in questo campionato hanno calato il poker al Partenio - Lombardi battendo 4-1 il Potenza. Per i “ Lupi ” si è ...