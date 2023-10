Carlos Augusto | «Sono stato chiamato dall’Italia | ma non ho nemmeno pensato di accettare»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 ottobre 2023), giocatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la sua prima convocazione con il Brasile, giocatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la sua prima convocazione con il Brasile. PAROLE – «Certo che voglio giocare dal 1?, sarebbe un sogno. Diventiamo giocatori per giocare partite difficili come questa. Se ne avrò l’opportunità, voglio essere pronto ad aiutare i miei compagni. Chiamata dalla nazionale italiana?, ma non hodicresciuto in Brasile. Per rispetto degli italiani non mimai visto italiano, il mio cuore è semprebrasiliano, non pensavo ...