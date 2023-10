Carlos Augusto corteggiato da Spalletti | la rivelazione sulla nazionale

(Di lunedì 16 ottobre 2023) MONTEVIDEO (URUGUAY) - " Diventiamo giocatori per giocare partite difficili come questa. Se ne avrò l'opportunità, voglio essere pronto ad aiutare i miei compagni ". Così, esterno ...

MONTEVIDEO (URUGUAY) - " Diventiamo giocatori per giocare partite difficili come questa. Se ne avrò l'opportunità, voglio essere pronto ad aiutare i miei compagni ". Così, esterno sinistro dell' Inter , presenta in conferenza stampa l'impegno del suo Brasile contro l' Uruguay : " Voglio giocare dal 1', sarebbe un sogno ", il commento del 24enne alla sua ...

Carlos Augusto: "L'Italia mi ha chiamato, ma non ho mai nemmeno pensato di accettare" TUTTO mercato WEB

Carlos Augusto: "Non ho mai pensato di accettare la chiamata della Nazionale italiana" Fantacalcio ®

Nella conferenza stampa prima della sfida contro l’Uruguay (in programma nella notte tra domani e mercoledì alle 2 ora italiana), Carlos Augusto ha fatto il punto sulla sua prima chiamata nel Brasile ...Carlos Augusto spera di giocare dal 1’ domani contro l’Uruguay: ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa ...