Cardinale | «Voglio fare come Berlusconi Puntiamo allo scudetto e a Ibrahimovic nel Milan»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 ottobre 2023) In occasione del Gala per il 48esimo anniversario della National italian-american foundation, Gerry, proprietario del, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Class CNBC. Tra i vari argomenti toccati, si è parlato dei diritti televisivi della serie A. Il fondatore della RedBird si è espresso così sull’argomento: «Ho lavorato molto nei media sportivi. Abbiamo creato il modello di rete TV sportiva regionale in America. Si può continuare a lavorare con le società media tradizionali,abbiamo fatto con successo fino a questo punto. Oppure si può creare la propria media company. E, sapete, con qualcunonoi, Redbird, nella Serie A, questa seconda opzione è sicuramente da tenere in considerazione o dovrebbe esserlo. Il club è nostro da un anno e non ho fatto molto: volevo assicurarmi che ...