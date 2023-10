Cardinale lancia la sfida | «Nuovo stadio Milan | ai tifosi la nuova Scala del Calcio!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 16 ottobre 2023), proprietario del, in un’intervista al NBC è tornato a parlare del temao per quanto riguarda i rossoneri,ndo una sorta di(che sa tanto di scommessa…), dopo la scelta di proseguire in maniera indipendente dall’Inter, venendo meno agli accordi iniziali.IMPIANTO – Gerrytorna a parlare del temadele conferma la zona: «Loè una cosa importantissima per un club come il. Ailaversione delladel Calcio europeo dopo San Siro, sono sicuro che avrà un grande impatto per l’Italia e non solo. San Donato sarà la zona in cui lo ...