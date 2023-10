Cardinale e non solo | ecco chi sono gli altri proprietari americani in Serie A

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ilo del Milan e fondatore della società d’investimenti RedBird Gerry, fresco vincitore del premio NIAF Leonardo Da Vinci per la finanza ottenuto a Washington davanti al presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden, ha trovato parole di sostegno anche per gliimprenditori connazionali che hanno deciso di investire nel calcio italiano. Ma chiglipaperoni d’America che, insieme a, hanno scelto l’Italia e il calcio per fare business? Oltre al già citato, che con RedBird èo del Milan dall’estate 2022,altre le compagini italiane ad essere state acquisite da investitori a stelle e strisce: la Roma è americana già da tempo, dopo la difficile presidenza di James ...