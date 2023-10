Capello ribadisce | «Gli scudetti della Juve sono 38 | sul Milan…»

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Fabio, ex allenatore, ha parlato delle sue esperienze sulle panchine dintus e Milan. I dettagli Fabioha parlato dintus e Milan all’inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 del Limec. LE PAROLE – «Il ritorno al Milan è stato l’errore più grandemia vita. Berlusconi mi aveva chiamato, verso lui avevo una riconoscenza che superava tutto. Chiesi a Florentino Perez di lasciarmi andare ma sbagliati tutto, campionato disastroso. Calciopoli? Glintus38. Noi abbiamo vinto sul campo, avevamo una squadra troppo forte e non ci serviva alcun aiuto». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILAN NEWS 24

Poi in un'altra dichiarazionela paura di tornare in guerra: " Yulia mi ha detto che devo ... " Non sarete toccati, manco un. Ma tu li vedi i nostri militari, ti sembra che non sono ...

TOP NEWS ore 24 - Le ultime sul caos scommesse. Conte ribadisce: "Ho deciso di staccare" TUTTO mercato WEB

Bellingham strega Del Piero e Capello e Alex elogia l’Inter: “Ecco cosa ha” Tuttosport

Caso Fagioli, l’avvocato Capello fa il punto della situazione: «La punizione può calare. Juve Il comunicato dice questo» L’avvocato Pierfilippo Capello, esperto di giustizia sportiva, ha fatto il pun ...Conte ribadisce e spiega il no al Napoli: «Ho bisogno di dedicare tempo a me e mia figlia». Le parole dell’ex Juve Conte al Festival dello Sport di Trento ha ribadito e spiegato il motivo del rifiuto ...