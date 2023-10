Capello | «Con Gullit e Cassano siamo arrivati alle mani Il termine cassanate l’ho inventato io»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La Gazzetta dello Sport ha ripreso l’intervento di Fabio, oggi opinionista a Sky, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2023/24 dell’Istituto a ordinamento universitario per mediatori linguistici (Limec). Dalla sala executive 1 di San Siro,ha intrattenuto 300 studenti: «Questo stadio è il campo più difficile d’Italia. Qui senti il pubblico dirti di tutto, c’è una pressione schiacciante. Pensate ai giocatori del Milan, che durante il Covid sono cresciuti esponenzialmente perché era come se fossero innamento».è sempre stato attento alla comunicazione: «Se vai all’estero, devi capire dove lavori, la comunicazione è tutto. In Spagna comandano le radio, e i giornali (As e Marca) influenzano il pubblico. Non devi appoggiarti a nessuna fazione. Ogni giorno i giocatori leggono. ...