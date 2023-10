Canone Rai | nel 2024 arriva nuovo prezzo | quanto costerà

Leggi su italiasera

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) – Costo più basso per ilRai a partire dal. Ilpasserà da 90 a 70 euro l’anno. ”Un quarto delnon viene più pagato in bolletta”, ha annunciato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato la legge di bilancio. A febbraio scorso il ministro Giorgetti aveva detto: “E’ evidente che ilRai dalla bolletta deve uscire, per quest’anno lo abbiamo mantenuto e mi sono preso tante critiche, ma deve uscire”. Qualche mese dopo aveva affermato che c’erano “una pluralità di ipotesi di riforma allo studio”. Tra le ipotesi di riforma del pagamento deltv ci sarebbe quella di legarlo non più al possesso di una tv ma di ...