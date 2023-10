Canone Rai 2024 | giù il costo | cala la tassa | si pagherà in bolletta

(Di lunedì 16 ottobre 2023) E si tratta solo "dell'inizio di un percorso virtuoso" che dovrebbe concludersi con la sua cancellazione, spiega il ministro Salvini. Presidente Vigilanza Rai chiede chiarezza: "Vero taglio o spostamento sulla fiscalità generale?" Una delle tasse più odiate dagli italiani viene tagliata: ilRai non sarà più di 90 euro l’anno ma di 70 euro dal. E si tratta solo ”dell’inizio di un percorso virtuoso” che dovrebbe concludersi con la sua cancellazione. Il primo step è stato inserito nella Manovra, e annunciata dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini: ”C’è il primo intervento sulRai, che verrà tagliato dalladei contribuenti italiani”. E poi viene illustrato più nel dettaglio dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che in un primo momento parla di ”una ...

Ascolti record per Che tempo che fa sul Nove, mentre va male la nuova programmazione. In manovra anche il taglio al. Che ne sarà della tv pubblica Sono con noi, in ordine di scaletta: ...

Per il ministro Salvini si tratta solo 'dell'inizio di un percorso virtuoso' che dovrebbe concludersi con la cancellazione dell'obolo ...«Seria», «realistica» e «concentrata su alcune priorità». È questa per Giorgia Meloni l’estrema sintesi della “prima” vera legge ...