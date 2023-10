(Di lunedì 16 ottobre 2023) Unper sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione del mondo degli ipovedenti in generale, e in particolare sulla preziosa funziona dei, è in corso atra piazza San ...

Un corteo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione del mondo degli ipovedenti in generale, e in particolare sulla preziosa funziona dei, è in corso a Milano tra piazza San Babila e corso Monforte, in occasione della 18/ma Giornata mondiale del Cane -. I manifestanti porteranno anche il loro saluto al prefetto di ...

Cani-guida rifiutati, l'Unione dei Ciechi in corteo a Milano Agenzia ANSA

Cuccioli di cane guida e 10mila libri "parlati" con il mese della vista dei Lions CronacaQui.it

Un corteo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione del mondo degli ipovedenti in generale, e in particolare sulla preziosa funziona dei cani-guida, è in corso a Milano tra piazza San Bab ...Cacciata dal ristorante perché accompagnata dal cane guida. Vorremmo fosse un brutto scherzo, ma non lo è. Invece è la bruttissima avventura capitata a Sophia Brennan, ipovedente certificata, ...