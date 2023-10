Caltagirone Di Gregorio morto annegato dopo avere soccorso la figlia ventenne

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tragedia a Gela (Caltanissetta), dove Francesco Di, 54 anni di(Catania), èla. Francesco Disi è tuffato per aiutare la ragazza che annaspava tra le onde. L’uomo di 54 anni ha tratto in salvo la ventemme ma subitonon si è più mosso. Sul posto, al lungomare Federico II di Svevia, sono arrivati subito gli uomini della capitaneria di porto che si sono tuffati, sfidando il mare mosso, e con fatica i due militari hanno portato Disulla spiaggia. Le condizioni sono apparse subito critiche. I sanitari del 118 hanno effettuato il massaggio cardiaco. Lungo il tragitto per raggiungere il pronto ...