Calcioscommesse | Sandro Tonali | la clamorosa foto nel 2022 | cosa spunta alle sue spalle | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023)deve fare i conti con la ludopatia. Il giocatore del Newcastle è stato coinvolto nell'indagine della procura che di fatto sta cercando di fare luce su un presunto giro di scommesse illegali nel mondo del calcio. E a Coverciano,ha dovuto spiegare agli inquirenti la sua posizione riguardoaccuse che gli sono piovute addosso. In questi giorni, secondo alcuni retroscena,sarebbe crollato in lacrime chiedendo l'aiuto di esperti capaci di risolvere il problema dell'ex centrocampista del Milan. Ma sui social c'è chi ha ripescato una vecchiadel giocatore che la dice lunga sulla sua passione per il gioco. Infattisue sp, nello scatto diventato virale sul web,un tavolo che assomiglia ...