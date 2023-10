Calcioscommesse | Criscitiello | “Caccia al nome è pericolosa | non si gioca con le vite”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Michelesul casopone l’accento sulla pericolosità dellaai nomi e sulla necessità di accertare i fatti prima di distruggere le persone. Il casocontinua a far discutere. Nell’editoriale su Sportitalia, il giornalista Micheleha espresso la sua opinione sull’argomento, mettendo in guardia dai pericoli di una “al” che rischia di distruggere persone senza conoscere i fatti.: No allaal prossimomette in evidenza i rischi di questa ricerca spasmodica dello scoop ad ogni costo: “La cosa piùè laal prossimo. Finti ...