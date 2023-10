(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dopo la terza giornata del campionato curato dalla Lega della Spezia e della Valdimagra. In tre soltanto a punteggio pieno

Dopo la terza giornata del campionato curato dalla Lega della Spezia e della Valdimagra. In tre soltanto a punteggio pieno

UISP - Nazionale - Un, Due, Tre Sport! Il calcio protagonista delle ... UISP Nazionale

Calcio Uisp a 11: Colomba 9.80 e Autoservice Cassana a forza 4 Quotidiano Sportivo

Solo tre squadre ottengono la terza vittoria consecutiva nel campionato di calcio a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Faticano gli scudettati dell'Alinò, corsari sul campo del ...Un’altra annata da vivere per gli amanti di questo sport e, come sempre, da fare da prologo per le 26 squadre iscritte c’è la fase a gironi della Coppa. Cinque i raggruppamenti costituiti, con quattro ...