Calcio | Spalletti | ' Zaniolo e Tonali forti | se avranno reazione corretta li riporteremo dentro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Londra, 16 ott. - (Adnkronos) - "In merito a questa disavventura che tutti abbiamo subito e ha colpito qualche giovane del nostroè una cosa che ci dispiace, ci fa male. Erano giocatori, ma come già detto abbiamo l'obbligo di andare avanti, di tenere in considerazione se questi ragazziunaa ciò che gli è successo e di conseguenza riportarliperché sono giocatori. Ma non dipendiamo da loro come risultato che riusciremo a fare in partita". Lo dice il ct della Nazionale italiana Luciano, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inghilterra, valido per le qualificazioni a Euro 2024, in merito al caso scommesse che ha sconvolto la nazionale con Sandroe Nicolò ...