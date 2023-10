Calcio | Spalletti | ' Zaniolo e Tonali distrutti | è stato un trauma per la squadra' **

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Londra, 16 ott. - (Adnkronos) - "Sì, èunper la, ci siamo ritrovati ad avere le autorità quasi dentro lo spogliatoio. Ci siamo rimasti un po' male, sorpresi. Però abbiamo avuto una giornata intera da quando li abbiamo salutati e in molti siamo andati ad abbracciarli prima che tornassero ai loro club, alle loro abitazioni. I ragazzi coinvolti erano". Così il ct della Nazionale italiana Luciano, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inghilterra, valido per le qualificazioni a Euro 2024, in merito al caso scommesse che ha sconvolto la nazionale con Sandroe Nicolòcoinvolti, oltre a Nicolò Fagioli. "Quando poi un gruppo sta insieme e vive le partite come una Nazionale si creano sempre relazioni ...

Londra, 16 ott. - (Adnkronos) - "In merito a questa disavventura che tutti abbiamo subito e ha colpito qualche giovane del nostro calcio è una cosa che ci dispiace, ci fa male. Erano giocatori forti, ..."Abbiamo fatto di tutto per ottenere domani sera delle risposte importanti - le parole di Spalletti -. Non c'è nessun segreto se non la volontà di giocare un calcio libero, un calcio fatto di fluidità ...