Calcio | Spalletti | ' può essere la partita di Scamacca'

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Londra, 16 ott. - (Adnkronos) - "Noi abbiamo fatto di tutto per avere delle risposte importanti, non c'è qualcosa di preciso se non giocare unlibero, unfatto di fluidità e personalità, unmoderno come va fatto ora. Sì, questa puòanche ladi". Lo dice il ct della Nazionale italiana Luciano, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inghilterra, valido per le qualificazioni a Euro 2024.