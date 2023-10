Calcio | Spalletti | l' Italia è pronta con Scamacca in attacco

Commenta per primo Luciano, commissario tecnico dell'Italia , ha parlato in conferenza dalla sala stampa dello stadio ... non c'è qualcosa di preciso se non giocare unlibero, un...

"Abbiamo fatto di tutto per ottenere domani sera delle risposte importanti - le parole di Spalletti -. Non c'è nessun segreto se non la volontà di giocare un calcio libero, un calcio fatto di fluidità ...Londra, 16 ott. - (Adnkronos) - "In merito a questa disavventura che tutti abbiamo subito e ha colpito qualche giovane del nostro calcio è una cosa che ci dispiace, ci fa male. Erano giocatori forti, ...