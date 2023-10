Calcio | Milan Cardinale ' Ibra? Leader nato | dipende da lui'

"Stadio Vogliamo la nuova Scala dele la faremo a San Donato" MILANO - "Zlatan è una leggenda, lo sto conoscendo, è un leader ... proprietario del, sul possibile inserimento di Ibrahimovic ...

Milan, Bennacer torna ad allenarsi: un programma ad hoc per bruciare le tappe La Gazzetta dello Sport

Milano, 16 ott. - (Adnkronos) - "Lo stadio è uno strumento importante. È una cosa importante per il Milan e soprattutto per i tifosi, voglio dare loro la prossima Scala del calcio europeo. Credo che s ...Ancelotti sulla corsa scudetto: «Il Milan non mi ha sorpreso». Le parole del tecnico del Real Madrid ed ex Milan Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport… Leggi ...