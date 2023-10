Calcio | Lazio | cosa accade con Immobile?

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dopo un weekend di relax a Parigi, Ciroè atteso a Formello: test per vede i progressi del problema fisico, probabile che possa tornare tra i convocati per la sfida con il Feyenoord. Ladeve capireha spinto il capitano alle dichiarazioni che hanno un po’ scombussolato l’ambiente. Probabile un confronto con Sarri e anche con Lotito, mentre con Fabiani già c’è stato. Possibile addio alla? Ipotesi sul rapporto con Sarri, e a qualche incomprensione legata alla caccia al centravanti che a giugno aveva coinvolto Milik, poi Sanabria, infine Castellanos. La situazione va monitorata e nell’eventualità si fosse rotto qualla società dovrà capire il da farsi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il futuro di Immobile alla Lazio è tutto da scrivere, col rapporto complicato dalle ultime inerenti il futuro in Arabia: intanto Ciro ci sarà col Sassuolo ...Non ha parlato solo di Lazio. Intervenuto anche ai microfoni di Radio Gold, Hernanes ha raccontato alcuni dettagli della sua nuova avventura in Prima Categoria, applicando un inaspettato confronto con ...