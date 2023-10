Calcio in tv oggi lunedì 16 ottobre | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Saranno le Qualificazioni ai Campionati Europei di Germania 2024 le grandi protagoniste delin tv di16). Saranno ben 7 gli incontri in programma (con Portogallo, Belgio, Olanda e Austria in campo) con punti pesantissimi in palio per la qualificazione diretta. Non solo match europei, però. In serata vivremo anche diversi incontri di Serie C. ELENCO COMPLETOIN TV DI16) Ore 18.00 QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024 – Azerbaijan-Austria – non prevista la diretta tv Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024 – Belgio-Svezia – diretta su Sky Sport 1 (201) e Cielo (156 di Sky) Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024 – Diretta GOL – diretta su Sky Sport(202) Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EUROPEI ...