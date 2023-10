Calcio | i risultati delle qualificazioni agli Europei | Olanda all’ultimo respiro con la Grecia | l’Austria vola in Germania Interrotta Belgio-Svezia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il turno di qualificazionedi2024 viene letteralmente sconvolto dall’interruzione del match tra, a causa dell’attentato di Bruxelles in cui sono rimaste uccisi due tifosi svedesi poco prima del fischio d’inizio. Per la cronaca, il risultato era sull’1-1 con i gol di Gyokeres e Lukaku su rigore. Passa dunque in secondo piano, nello stesso girone, l’ingresso tra le magnifiche 24 del, che ha battuto l’Azerbaigian con il gol di Sabitzer. Nel gruppo J il Portogallo continua a vincere, massacrando la Bosnia-Erzegovina. 5-0 già chiuso nel primo tempo, con la doppietta di Ronaldo ed i gol di Bruno Fernandes, Cancelo e Joao Felix; dietro di loro fa un enorme passo avanti la Slovacchia, che batte nello scontro diretto il Lussemburgo grazie al gol di ...

A livello scientifico la ludopatia è una malattia ma sconvolgere ilitaliano è esagerato. ... anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggettorelativi ad incontri ...

Calcio dilettanti, i risultati. Il Darfo perde ancora e si congeda da mister Poma Radio Voce Camuna

Calcio, Serie C Girone B: i risultati della domenica dell'ottava giornata PerugiaToday

Londra, 16 ott. - (Adnkronos) - "In merito a questa disavventura che tutti abbiamo subito e ha colpito qualche giovane del nostro calcio è una cosa che ci dispiace, ci fa male. Erano giocatori forti, ...Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato in conferenza dalla sala stampa dello stadio di Wembley, per presentare la sfida contro l'Inghilterra, gara valida per le qualificazioni ...