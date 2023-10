Calcio | Gareth Southgate avverte l’Italia | “Ci basta un punto per qualificarci? No | vogliamo vincere”

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Domani serasarà di scena in casa dell’Inghilterra in un match di capitale importanza nel percorso delle Qualificazioni verso i Campionati Europei di Germania 2024. Gli Azzurri del commissario tecnico Luciano Spalletti cercano la grande impresa a Wembley (ore 20.45) sia perchè i 3 punti sarebbero di platino, sia per evitare la “vendetta” della squadra guidata da Kane e Belligham, dopo la sconfitta nella Finale degli Europei 2021. Il commissario tecnico della Nazionale dei Tre Leoni,, ha presentato il match in conferenza stampa: “Ciunper? Ok, ma noi peròla partita giocando bene, ma sapere che ciun pareggio per andare avanti ci permetterà di non mandare il ...