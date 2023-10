Calcio | Frosinone Stirpe Soule' ? La Juve non lo ha ancora richiesto

(Di lunedì 16 ottobre 2023) "Di Francesco? Sapevo che avrebbe fatto bene ma stiamo andando oltre le aspettative" MILANO - "L'impatto di Di Francesco? Ero sicuro che avremmo fatto bene con lui, poi i risultati che ha raggiunto fino ad oggi onestamente non me li aspettavo. Stiamo andando oltre ogni più rosea aspettativa, l'impor

Lo ha dichiarato il presidente delMaurizio Stirpe all'ingresso nella sede della Lega Serie A per l'assemblea odierna. "Soulè La Juventus ancora non lo ha richiesto. Il nostro direttore ha ...

Il presidente del club ciociaro ha parlato prima dell'assemblea di Lega: "Non mi aspettavo che Di Francesco..." ...Ottavo posto in classifica con 12 punti e una voglia di continuare a stupire in Serie A: il Frosinone si prepara alla ripresa del campionato dove affronterà il Bologna in trasferta. I risultati brilla ...