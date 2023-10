Cala ancora l' inflazione | al 5 | 3%

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Continua a rallentare la corsa dell’. Secondo i dati pubblicati dall’Istat nel mese di settembre 2023 la stimaè che l’indice nazionale dei prezzi al consumo al lordo dei tabacchi abbia fatto registrare un aumento dello 0,2% su base mensile e del 5,3% su base annua. Rallentano in termini tendenziali i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +9,4% a +8,1%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +6,9% a +6,6%).

...che l'inflazioneal rallentatore , passando dal +5,4% di agosto al +5,3% di settembre, con alcuni settori come beni alimentari e carrello della spesa che segnano una crescita dei prezzi...

Banche, cala la richiesta di prestiti. Il tasso sui depositi cresce ancora QUOTIDIANO NAZIONALE

Cala ancora la fiducia dei consumatori eurozona a settembre Agenzia ANSA

L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi rallenta ancora (da +4,8% a +4,6 ... 0,3%); tali effetti risultano in parte compensati dal calo dei prezzi dei servizi ...L'imprenditore friulano Carlo Fulchir subentrato nella proprietà di parte del sito ex Safilo (Thélios l'altro player): «Qui a Longarone anche gli occhiali per ipovedenti» ...