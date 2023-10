Caivano | il Consiglio dei ministri delibera lo scioglimento del consiglio comunale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il governo di Giorgia Meloni ha deciso lodeldi. La notizia emerge alla fine deldei, che hato la nomina di tre commissari. La città in provincia di Napoli era già stata coinvolta in un terremoto politico durante l’estate, quando le spaccature nella maggioranza del sindaco Enzo Falco portarono alle dimissioni di 13 consiglieri su 24: scattò quindi lodella giunta e la nomina di un commissario straordinario, attualmente in carica. Adesso la decisione del governo azzera anche il, le cui funzioni saranno gestite da tre commissari. Già nel 2018 il comune di ...