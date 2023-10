Cagliari | trasferta a rischio a Salerno | le indicazioni dell’Osservatorio Nazionale

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ladelcon la Salernitana è considerata adall’Osservatorio: tutte leNella nona giornata del campionato di Serie A 2023-2024 è inserita la sfida tra ildi Claudio Ranieri e la Salernitana di Filippo Inzaghi, scontro salvezza nel quale si ritroveranno due tifoserie con dei trascorsi non felici. A sottolinearlo è arrivato l’avvisoper le manifestazioni sportive, il quale consiglia delle limitazioni alladei sostenitori sardi. Tra lerelative alla sfida dello stadio Arechi ecco le seguendo. La vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia disarà esclusivamente nel settore ...

Vittoria nell'A2 femminile per la formazione del Tc Prato contro TcA mentre arriva una sconfitta (5 - 1) per il Tc Bisenzio nellacontro il Tc Palermo.

Salernitana Cagliari, trasferta a rischio per i tifosi sardi: l’avviso Cagliari News 24

Pilia: «Dalla trasferta di Salerno passa una fetta di stagione del Cagliari» Cagliari News 24

Salernitana Cagliari, quella dello stadio “Arechi” è una trasferta a rischio per i tifosi sardi: l’avviso circa la sfida di domenica Nella nona giornata del campionato di Serie A 2023-2024 è inserita ...Con entrambe le formazioni appaiate in classifica con un solo punto, quello di ieri, domenica 15 ottobre, tra Circolo della Stampa Sporting e Club Tennis Ceriano era già un confronto decisivo per defi ...