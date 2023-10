Cagliari | martedì la ripresa degli allenamenti | da valutare le condizioni di Luvumbo e Hatzidiakos

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ilriprenderà glinel pomeriggio di17 ottobre ma rischia di farlo senza Zitoe Pantelis, tornati in anticipo dalla sosta nazionale. L’attaccante dell’Angola ha saltato l’amichevole contro il Congo e verrà valutato dallo staff medico sardo, mentre il difensore greco ha rimediato un infortunio con l’Irlanda ed anche le suesono da monitorare anche se sembrerebbe trattarsi solo di una botta. Fatto sta che gli uomini di Ranieri sono chiamati ad invertire il trend dopo un inizio di stagione complicato ed anche a farlo in fretta perché le tre partite all’orizzonte potrebbero essere decisive in chiave salvezza. Ilfarà infatti visita alla Salernitana per poi ospitare all’Unipol Domus Frosinone e Genoa. ...