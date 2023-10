Caf Cisl | al via la selezione per un centinaio di operatori fiscali

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Bergamo. Il Cafdi Bergamo mette a disposizione di undi persone, laureate o diplomate, di poter lavorare alla prossima stagione fiscale nelle 57 sedi della provincia. Sono infatti aperte le iscrizioni al corso gratuito per diventaredei Caf in tutta la Lombardia. Per il Centro orobico, che lo scorso anno ha portato a termine la compilazione di oltre 120mila 730, si tratta di offrire un’opportunità occupazionale legata ad un percorso formativo che, comunque vada per i candidati, arricchirà le competenze spendibili nel proprio curriculum. L’offerta del Caf è rivolta a persone motivate, con spirito di gruppo, voglia di collaborazione e una spiccata capacità ad interagire con il pubblico. Requisiti indispensabili: laurea o diploma di scuola superiore; familiarità con l’utilizzo dei principali strumenti ...

Per far questo laha promosso negli anni la nascita di una serie di enti ed associazioni ...all'attività del Patronato Inas (83 sportelli e 181 mila pratiche svolte in Toscana nel 2022) o dei(...

Fisco. A Roma il Trentennale Caf Cisl. Sbarra: “Una grande rete ... CISL

Opportunità di lavoro con CAF Cisl Brescia Cisl Brescia

LA SELEZIONE. Iscrizioni entro dicembre sul sito lombardo: al via la selezione per la stagione 2024. A Bergamo a disposizione un centinaio di posti per laureati e diplomati.Salvemini nel suo intervento presso l'Open Space di Lecce ha auspicato un rapporto più proficuo tra lavoro e capitale.