Bufera sulle ospitate in Rai di Corona | “Com’è possibile che un pluripregiudicato venga pagato per dare questi scoop?”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ingiorni si sta parlando molto del fatto che Fabriziosia stato, pare profumatamente, per lein Rai. Come al solito l’ex re dei paparazzi è stato istrionico durante le sue folate televisive, rilasciando spesso dichiarazioni roboanti, delicate e controverse. Proteste e richieste di chiarimenti suin Rai Il deputato Angelo Bonelli ha dichiarato di voler depositare, a tal proposito, una dichiarazione urgente, appoggiato dalla consigliera d’amministrazione Rai, Francesca Bria del Pd, e da Alessandro Di Majo, entrambi pronti a sollevare laone anche all’amministratore delegato Roberto Sergio:chediventi motore di rivelazioni e...

La situazione riguardo a 'Scommessopoli' potrebbe avere drastiche ripercussioni sulla classifica: i dettagli della situazione. L'inchiestascommesse sta scuotendo il mondo del calcio italiano, gettando un'ombra di incertezza sulla Serie A e i suoi club. L'indagine, condotta dalla Procura di Torino, ha inizialmente coinvolto il ...

Diretta bufera scommesse: vertice in procura a Torino LIVE Corriere dello Sport

Nuova bufera sull'ex rettore di Messina, sotto accusa le sue ricerche ... La Repubblica

E ancora: “A quanto ammonta il cachet concesso a Fabrizio Corona, il quale in questi giorni, sul canale Telegram di scommesse calcistiche da lui gestito, ha reso noti i nomi di giocatori che avrebbero ...Nella cittadina in cui vivono i genitori di Kate Middleton sono comparse delle locandine che li accusano di non pagare i debiti contratti dalla loro azienda, la Party Pieces ...