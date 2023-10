Bufera su Fiordaliso | Razzista | la frase che le può costare il Grande Fratello

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ildi questa edizione si è aperto con la premessa, e la promessa, da parte di Pier Silvio Berlusconi, di dare uno spettacolo nuovo, puro e senza scurrilità. Così, il reality ha imposto, a partire dal 2023, regole ferree ai suoi concorrenti, tra Vip e Nip. Ma, a dirla tutta, pare non essere stato in grado di adempiere alla promessa fatta. Nelle ultime ore, infatti, all'interno della casapare aver pronunciato la "n-word" ed essere, quindi, a rischio squalifica per dichiarazioni razziste. La cantante, presa da un momento conviviale, durante una conversazione con Rosy Chin si è fatta sfuggire un'espressione di pessimo gusto: “Ho detto: vado ale non faccio niente… e invece anche qua lavoro come un ne**o”. Tuttavia,non si è ancora resa ...