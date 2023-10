Bruxelles | morto il terrorista Era sbarcato a Lampedusa nel 2011 | indagini sulla rete italiana Il premier belga | più rigore nei rimpatri

... come è accaduto per l'assassino di due tifosi svedesi a. Ieri la premier italiana Meloni,... che deve avere come presupposto il riconoscimento reciproco."uno degli italiani scomparsi ...

Bruxelles, è morto l’attentatore: era sbarcato a Lampedusa nel 2011. Ambasciatore israeliano a Roma: “Rischio… La Stampa

Attentato Bruxelles, morto il killer: ultime news di oggi 17 ottobre Adnkronos

Abdessalem Lassoued, l’attentatore di Bruxelles, negli anni scorsi in Italia è passato tante volte. È stato una meteora tra Porto Empedocle, Torino, Bologna, Genova, Terni, Caltanissetta. Il nostro Pa ...BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – E’ morto Abdessalem Lassoued, l’uomo sospettato di aver ucciso ieri sera due turisti svedesi sul Boulevard d’Ypres, a Bruxelles. Lo riferiscono i media belgi. Il presu ...