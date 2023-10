Bruxelles | killer ancora in fuga | ha ucciso due persone «Sono un soldato dell’Isis»

Secondo testimoni oculari a, citati da Sudinfo, luomo indossava un gilet arancione fluorescente. Le due vittime sarebbero di nazionalita' svedese e indossavano la maglia della nazionale ...

Attentato a Bruxelles, il video del killer diffuso su Facebook: «Sono dell'Isis e ho ucciso gli infedeli» ilmessaggero.it

Sparatoria Bruxelles, il killer in un video sui social: "Vendico i musulmani" | E rivendica l'appartenenza all'Isis TGCOM

È continuata per tutta la notte in Belgio, per ora senza risultato, la caccia ad Abdesalem L. (NELLA FOTO), un uomo di 45 anni di origini tunisine senza documenti che afferma di essere membro dello St ...Ha sparato e ucciso per «vendicare i musulmani». Il video del killer dell'attentato a Bruxelles è inquietante. Il filmato è stato diffuso su Facebook. È ...