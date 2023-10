(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ha chiuso in rialzo Piazza Affari insieme alle altre piazze europee dopo il voto in Polonia, che ha favorito le forze parlamentari più favorevoli all'Unione Europea. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo ...

corrono le banche A Piazza Affari Tim affonda del 6,2%, dopo l'offerta vincolante arrivata dal fondo Kkr per la rete infrastrutturale accompagnata da una offerta non vincolante sulla società ...

Borsa: Milano chiude positiva, sprint di Unicredit, scivola Tim La Gazzetta di Mantova

Borsa: Milano chiude in rialzo, +0,55% - Italia-Mondo Alto Adige

Ha chiuso in rialzo Piazza Affari insieme alle altre piazze europee dopo il voto in Polonia, che ha favorito le forze parlamentari più favorevoli all'Unione Europea. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo ...(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Borse europee positive in chiusura di seduta. Parigi ha guadagnato lo 0,27% a 7.022 punti, Londra lo 0,41% a 7.630 ...