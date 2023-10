(Di lunedì 16 ottobre 2023) Piazza Affaria circa un'ora dalla chiusura, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,75% a 28.447 punti. In ulteriore calo a 199,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, ...

In rialzo il comparto beni industriali a, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 38.277,89 punti. 16 - 10 - 2023 17:00

Borsa: Milano accelera (+0,75%), sprint di Pirelli e Unicredit La Sicilia

La società brianzola che produce transfer termoadesivi per lo sport (numeri, loghi e sponsor delle uniformi da gara) è cresciuta del 40% in tre anni e innova nel segno della circolarità ...Piazza Affari accelera a circa un'ora dalla chiusura, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,75% a 28.447 punti. (ANSA) ...