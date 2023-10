Borsa | l' Asia in rosso con i rischi di escalation in Israele

Borse asiatiche in rosso in scia ai rischi di un allargamento del conflitto tra Israele ed Hamas su scala regionale e il potenziale coinvolgimento dell'Iran.

In rosso la borsa di Tokyo insieme al resto dell'Asia LA STAMPA Finanza

Borsa, in rosso i mercati asiatici: Tokyo a -2,1% Il Sole 24 ORE

La Borsa di Tokyo ha iniziato gli scambi con un segno positivo, seguendo il consolidamento a Wall Street e in attesa dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti prima della riunione della Federal Reser ...Le borse asiatiche chiudono in rosso a causa del rischio di un'escalation del conflitto tra Israele ed Hamas, con l'oro come bene rifugio. La diplomazia USA cerca di evitare un'escalation. La frenata ...