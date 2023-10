Bologna Vs Frosinone | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Si affrontano due squadre in salute che cercano altri tre punti per i rispettivi obiettivi.Vssi giocherà domenica 22 ottobre 2023 alle ore 15 presso lo stadio Dall’ Ara.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù stanno stupendo anche quest’ anno con ben 11 punti in otto partite. Nell’ ultimo turno sono stati capaci di fermare l’ Inter sul proprio campo e soprattutto non perdono dalla prima giornata. La squadra di Thiago Motta non si nasconde e quest’ anno punta decisamente all’ Europa. Ancora meglio hanno fatto i ciociari che sopravanzano i felsinei di un punto. La squadra di Di Francesco si è tolta la soddisfazione di battere l’ Atalanta e di fermare squadre più quotate come la Fiorentina. ...