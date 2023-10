Bob e skeleton | chi non rivedremo nella stagione 2023-2024 | tutti i ritirati Salutano Oskars Kibermanis e Marina Gilardoni

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il semaforo verde alla Coppa del Mondo di bob everrà dato nel weekend del 17-19 novembre a Yanqing, in Cina. Si tornerà, dunque, nell’impianto dove vennero conferite le medaglie olimpiche del 2022. Alcuni dei protagonisti di quell’edizione dei Giochi, così come della successiva annata 2022-23, non saranno però presenti. A un mese dalle prime discese, vale la pena citare chi ha deciso di appendere il casco al chiodo tra la primavera e l’estate. Nel bob maschile spicca il nome del lettone, il quale ha detto basta a soli 30 anni. Il baltico, medaglia d’argento nel bob a quattro ai Mondiali 2019 e bronzo nel bob a due in quelli del 2020, si è arreso a perduranti acciacchi a un ginocchio e a un’anca. Finisce così la carriera di un pilota costantemente ad altissimo livello negli ultimi tempi. ...