(Di lunedì 16 ottobre 2023) Antonyoggi in- come previsto - per: lo scrive un giornalista dell'agenzia di stampa Afp che viaggia insieme al segretario di Stato americano. Il capo ...

Antonyoggi in Israele - come previsto - per colloqui sulla crisi: lo scrive un giornalista dell'agenzia di stampa Afp che viaggia insieme al segretario di Stato americano.

Blinken è tornato in Israele per colloqui sulla crisi - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Blinken è tornato in Israele per colloqui sulla crisi Virgilio

Il segretario di Stato Usa è atterrato a Tel Aviv per colloqui sulla crisi. Incontrerà il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu a Gerusalemme.Antony Blinken è tornato oggi in Israele - come previsto - per colloqui sulla crisi: lo scrive un giornalista dell'agenzia di stampa Afp che viaggia insieme al segretario di Stato americano. (ANSA) ...