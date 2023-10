Bimotore disperso | ancora senza esito le ricerche al largo di Ischia

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Castel Volturno. Risultal’aereo da turismo partito ieri pomeriggio dalla pista di Castelvolturno dove però non ha più fatto ritorno facendo scattare l’allarme. A bordo del velivolo il solo pilota, che risulterebbe essere un 67enne appassionato di volo che aveva decollato per effettuare una prova tecnica dirigendosi inizialmente verso il mare, lungo la rotta che unisce le isole die quella di Ventotene, dove lo stanno cercando da ieri pomeriggio i soccorritori. Lesono proseguite anche durante la notte, con l’ausilio di un aereo della Guardia Costiera equipaggiato con attrezzature per il rilevamento ad infrarossi ma sino a questo momento delnessuna traccia. Attualmente l’aereo viene ricercato da alcune motovedette la cui opera però è ...