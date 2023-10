Biden | «Occupare Gaza sarebbe un grave errore»

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il presidente americano Joeritiene che un'occupazione israeliana di"un grosso", affermando al programma tv '60 Minutes' che Hamas non rappresenta tutti i palestinesi. Lo riporta il Washington Post, anticipando i contenuti di un'intervista al presidente Usa. "Penso cheun grosso", affermain risposta a una domanda del giornalista Scott Pelley sulla Cbs. "Hamas e gli elementi estremi di Hamas non rappresentano tutto il popolo palestinese", spiega il presidente Usa.ribadisce che Hamas deve essere completamente eliminato, ma che deve esserci anche una strada verso uno Stato palestinese. Il presidente afferma che non pensa tuttavia che Israele perseguirà questa strada in questo momento. «Ma credo che" ...

Il presidente americano Joeha detto in un'intervista che Hamas non rappresenta tutti i palestinesi eGaza 'sarebbe un errore'. L'inviato israeliano Onu ha replicato che non c'è ...

Biden avverte Israele che "occupare Gaza sarebbe un errore" Il Foglio

Altra notte di bombardamenti nella Striscia. Biden: "Un errore ... ilGiornale.it

Secondo alcuni media, è possibile una visita del presidente americano in Israele. Le riserve di carburante negli ospedali di Gaza rischiano di esaurirsi in 24 ore, avverte l’Onu ...Israele ha bombardato di nuovo nella notte Gaza, causando «diverse vittime» e postazioni di Hezbollah in Libano, mentre è crisi umanitaria nella Striscia, ...