Biden frena Netanyahu | attaccare Hamas | ma occupare la Striscia di Gaza è un grosso errore

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Israele ”deve rispondere. Deve”, che è ”un gruppo di codardi che si nascondo tra i civili”. Maladisarebbe ”un”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joein una intervista a 60 Minutes della Cbs, sottolineando che ”è necessaria un’autorità palestinese. E’ necessario che ci sia un percorso verso uno Stato palestinese”.: lavoriamo per corridoio umanitarioha aggiunto che ”Israele sta dando la caccia a un gruppo di persone che hanno commesso una barbarie tanto grave quanto l’Olocausto. E quindi penso che Israele debba rispondere”. In merito alle prossime azioni su, il presidente Usa ha detto di essere ”fiducioso che ...

Sia nel sostegno a Kiev che nel sostegno a Israele l'amministrazioneha reagito, ma ciò non toglie che l'indebolimento della deterrenza Usa ha portato a queste due guerre . Ora, in gran fretta, ...

Biden: “USA capaci di aiutare sia Ucraina che Israele”. Ma frena sull ... La Voce di New York

Biden frena Netanyahu: attaccare Hamas, ma occupare la Striscia di ... Secolo d'Italia

Borsa: Europa verso avvio positivo, focus su Gaza ma frenano petrolio e dollaro A Piazza Affari Tim sotto i riflettori per offerta Kkr (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 ott - Le Borse europe ...Blinken ha incontrato i leader di Arabia Saudita ed Egitto, che sarebbero cruciali nel trovare una soluzione in caso di vuoto di potere a Gaza ...