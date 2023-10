Biden avverte Israele che "occupare Gaza sarebbe un errore"

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 16 ottobre 2023) I principali eventi di oggi. Le truppe israeliane continuano ad ammassarsi vicino ain vista di un'offensiva di terra contro i militanti di Hamas. Il presidente americano Joeha detto in un'intervista che Hamas non rappresenta tutti i palestinesi eun". L'inviato israeliano Onu ha replicato che non c'è interesse ao a restarci, ma occorre annientare Hamas. Secondo alcuni media, Washington e Gerusalemme valutano una visita diin. Intanto l'Onuche "la vita di migliaia di pazienti" sarà "a rischio" se le riserve di carburante in tutti gli ospedali disi esauriranno nelle prossime 24 ore, come previsto. ...