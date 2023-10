Bennacer | il suo recupero sarà l’acquisto più importante per il Milan

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Può sembrare una banalità dire che ildi Ismaelrappresenterà il più grande acquisto dela stagione in corso. Ma in realtà è la pura e semplice verità: il suo rientrofondamentale per lo scacchiere tattico di Stefano Pioli. Le qualità dell’algerino sono uniche e troppo importanti per il tecnico rossonero. E’ l’unico infatti in grado di abbinare la giusta qualità e la giusta quantità nella manovra della squadra. Krunic ha saputo dare ancor più fisicità del normale per sopperire all’assenza del compagno di squadra; Reijnders ormai detta i tempi della manovra con qualità e disinvoltura; Adli è cresciuto tantissimo anche in personalità; ma la dote più grande diè tutta qui: qualità e quantità insieme, caratteristiche che lo rendono estremamente sicuro in fase ...