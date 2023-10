Belgio-Svezia | iniziata evacuazione stadio dopo attentato a Bruxelles

Leggi su inter-news

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La partita fraè stata sospesa a causa di unavvenuto nel centro di. Da poco è stata autorizzata l’dello– La sfida fraè stata sospesa al termine del primo tempo. La causa è l’di matrice terroristica avvenuta ache ha causato la morte di due tifosi svedesi. Per ragioni di sicurezza la polizia belga aveva richiesto ai tifosi presenti allodi attendere il via libera per l’. Il via libera è arrivato in questi minuti, con i primi tifosi ma anche calciatori, addetti ai lavori e terna arbitrale (interamente italiana), che lasceranno presto ...