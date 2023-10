Belgio | sparatoria | premier monitora situazione al Centro di Crisi | allerta sale a livello 4

I colpi sparati dall'uomo in gilet arancione nel centro della città belgastasera a Bruxelles, almeno due i morti e diversi feriti. Nelle immagini rilanciate da ...svolgerà la partita-...

Sparatoria in Belgio, almeno due persone uccise nel centro di Bruxelles Sky Tg24

Attentato a Bruxelles, uomo spara con un kalashnikov: morti 2 tifosi svedesi. Poi va verso lo stadio. «Ha grid ilmessaggero.it

Bruxelles, 16 ott. (Adnkronos) - Il primo ministro belga Alexander de Croo , il ministro dell'Interno e il ministro della Giustizia si sono recati al Centro nazionale di crisi per monitorare la ...In un video diffuso in rete, l'autore della sparatoria rivendica la sua appartenenza allo Stato islamico e si vanta di aver ucciso dei non credenti.