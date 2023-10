(Di lunedì 16 ottobre 2023) Parigi, 16 ott. (Adnkronos) - “Ho appenato con il primo ministro Alexander De Croo per esprimere la solidarietà dei francesi in questo momento terribile che sta attraversando Bruxelles. Pensiamo alle vittime di questo, così come ai nostri amici belgi e svedesi di cui condividiamo lo shock" Lo ha dichiarato Emmanuelin un messaggio pubblicato su X.

...italiana inFederica Favi, intanto, rassicura che al momento non risulta alcun italiano coinvolto nell'attentato. Parole di dolore e biasimo anche dal presidente francese, Emmanuel, ...

Ultimo'ora: Belgio: Macron parla con premier belga, 'vile attacco' La Svolta

**Belgio: Macron, 'la nostra Europa è scossa'** Civonline

"Seguo con sgomento le notizie che arrivano in questi minuti da Bruxelles. Esprimo il mio cordoglio per le vittime e la massima ...L'odio non vincerà. Lo ha affermato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, commentando su X (ex Twitter) l'attacco ...