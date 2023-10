Belgio | Borghi Iv | ' ora Europa reagisca unita' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “L'attentato terroristico di Bruxelles è una ferita profonda nel cuore dell', a pochi giorni dal vile assassinio di un professore in Francia”. Così Enrico, presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato e membro del Copasir. “La matrice è chiara: terrorismo islamico. La riunione dei parlamentari e dei dirigenti di Italia Viva, in corso in questo momento in Senato, è iniziata commemorando le vittime. È il momento della solidarietà ma anche della fermezza: l'compatta,, coi propri valori, di fronte a quella che è un vero e proprio attacco all'Occidente” conclude.