Belgio | attentato a Bruxelles | interrotta partita con la Svezia

Massima allerta antiterrorismo nel Paese, sicurezza rafforzata nei pressi dello stadio dove si sta svolgendo la partita- Svezia. Leggi anchea Bruxelles: uomo in moto spara all'...

Attentato Isis a Bruxelles: morti due tifosi svedesi. Assassino verso lo stadio, gara sospesa La Gazzetta dello Sport

Attentato a Bruxelles, uccisi a colpi di kalashnikov due svedesi. L'urlo "Allah Akbar", poi la rivendicazione: «Vendetta ... Open

Bruxelles, 16 ott. (Adnkronos) - La partita di calcio Belgio-Svezia è stata interrotta, dopo le minacce dell'attentatore della sparatoria di stasera a Bruxelles che, dopo aver sparato e ucciso due ...Dramma a Bruxelles. Nella Capitale belga, dove in serata era in programma la sfida tra Belgio e Svezia valida per le qualificazioni a Euro 2024, in serata un uomo ha aperto il fuoco in pieno centro ur ...